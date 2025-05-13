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18:31, 13 мая 2025Экономика

США подписали с Саудовской Аравией контракты на рекордную сумму

США и Саудовская Аравия заключили соглашения и инвестобязательства на $600 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стороны подписали соглашений и инвестиционных обязательств на 600 миллиардов долларов. Что стало рекордной по величине экономической сделкой в истории сотрудничества стран. Об этом сообщает Белый дом.

Контракты касаются обороны, энергетики, технологий и инфраструктуры, в Вашингтоне указывают, что они должны положить начало «новой золотой эры» в отношениях между двумя государствами. Почти четверть суммы — 142 миллиарда долларов — приходится на поставки вооружений.

Также стороны говорились о закупке Саудовской Аравией газовых турбин и других энергетических решений, пассажирских самолетов Boeing. В свою очередь, саудовская DataVolt инвестирует 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры в США

Завтра, 14 мая, глава Белого дома намерен посетить Катар, а 15 мая — Объединенные Арабские Эмираты. Это поездка стала первым длительным зарубежным визитом Трампа после возвращения на пост президента. СМИ указывали, что в ходе своего турне он хочет заключить со странами Персидского залива соглашений на триллион долларов.

Вместе с тем Трамп допускает, что 15 мая прилетит в Стамбул для участия в российско-украинских переговорах. Спецпосланник президента США Кит Келлог подчеркнул, что в США ожидают участия во встрече президента России Владимира Путина, которого позвал в Турцию президент Украины Владимир Зеленский. Российский лидер пока не ответил на инициативу.

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