«Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале». Зеленский собирается в Турцию и хочет встречи с Путиным

Зеленский подтвердил свой визит в Турцию 15 мая для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Турцию 15 мая и указал, что готов встретиться там с российским лидером Владимиром Путиным.

Я готов на встречу с ним (президентом России Владимиром Путиным — прим. «Ленты.ру»). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский признался, что даже не представляет себе встречи с российским главой, однако отметил, что уже встречался с ним в 2019-м и знает, о чем говорить с Путиным. «Правда на нашей стороне, но считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале», — добавил он.

Также он уточнил, что посетит страну не один, с ним будут и другие представители.

Фото: Petr David Josek / АР

Зеленский встретится с Эрдоганом

По прилете в Анкару у украинского главы уже запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу [Турции Анкару], я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул Владимир Зеленский президент Украины

Также в преддверии поездки Зеленский подчеркнул, что указ о запрете переговоров с Россией, введенный им в октябре 2022 года, на него не распространяется. «Я ничего себе не запрещал», — пояснил он, отметив, что именно он может выполнить эту миссию и никто другой не должен «вести переговоры относительно суверенитета Украины».

Фото: Turkish Presidency / АР

Он добавил, что указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, якобы был направлен прежде всего на то, чтобы предотвратить возможные контакты покинувших страну украинских оппозиционеров с властями РФ.

В случае срыва встречи с Путиным Зеленский потребовал ввести против России новые, «сильнейшие» санкции.

К переговорам пригласили присоединиться Трампа

Зеленский также пригласил президента США Дональда Трампа посетить Турцию в предстоящий четверг и присоединиться к переговорам. По его мнению, появление американского коллеги поспособствовало бы присутствию Путина на встрече.

В конце прошлой недели Путин выступил перед журналистами в Кремле и предложил властям Киева возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. К диалогу он предложил приступить 15 мая в Турции. Зеленский, в свою очередь, ответил, что будет ждать Путина в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня

На данный момент известно, что от США на переговоры по Украине в Турцию поедут представители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Трамп также допустил возможность своей поездки в Стамбул, но официально не подтвердил, что будет там. Что касается представителей российской стороны, то, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, их имена будут объявлены, как только президент России сочтет это необходимым.

Названы три условия для встречи Путина и Зеленского

По мнению политолога Сергея Маркова, первое из них — получение представления о том, как могли бы идти эти переговоры.

«Вторым условием должно быть то, что Трамп не позволит Зеленскому устроить свое злое и хамское шоу. Третьим — что Трамп будет стараться вывести разговор в какое-то заранее оговоренное конструктивное русло», — уточнил он.