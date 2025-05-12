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03:05, 12 мая 2025Бывший СССР

Зеленский пообещал поехать в Стамбул и лично ждать там Путина. В Турции про готовящийся визит президента Украины не слышали

Зеленский пообещал лично ждать Путина на переговорах в Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал российскому лидеру Владимиру Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Это, считает глава Украины, даст необходимую основу дипломатии и может «значительно приблизить мир».

И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Позднее американское издание Axios выяснило, что Зеленский прибудет в Турцию на переговоры с Россией в любом случае. «Украинский чиновник заявил, что Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — указано в сообщении.

При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не знают о планах Зеленского посетить страну. Собеседники агентства РИА Новости заявили, что информация о визите Зеленского в предстоящий четверг, 15 мая, не поступала.

Заявление Зеленского сочли актерской игрой для Трампа

Слова Зеленского в адрес Путина объясняется его «актерской сущностью», рассказал политолог Денис Денисов. Он пояснил, что переговоры проводятся не на уровне глав государств, лидеры должны подписывать итоговые документы. «В украинском президенте играет актерская сущность — он должен максимально громко дать несколько месседжей, которые не имеют отношения к реальному урегулированию», — сказал эксперт. По его мнению, Зеленский не хочет признавать свою неготовность подписывать мирное соглашение из-за страха «вызвать гнев» президента США Дональда Трампа.

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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский также высказался, что Зеленский планирует устроить свой «главный спектакль» на предстоящих переговорах с Россией в Турции. «По примеру того, что он устроил в Белом доме», — считает законотворец. Однако, как подчеркивает политик, украинский лидер сейчас загнан в угол, а в случае срыва Зеленским переговоров договориться о перемирии уже не удастся.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс считает, что Зеленский будет саботировать мирные переговоры. «Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — указала она.

Путин предложил возобновить переговоры без предварительных условий

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров. «Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры», — сказал президент. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий. Путин добавил, что начать следует без промедлений. Российский лидер отметил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».

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После этого Трамп отреагировал на предложение Путина. Он заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные Москвой переговоры в Турции. По его словам, их исход даст понять, возможно ли мирное соглашение.

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