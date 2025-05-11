В Раде раскрыли план Зеленского на переговоры с Россией в Турции

Дубинский: Зеленский хочет устроить главный спектакль на переговорах в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский планирует устроить свой «главный спектакль» на предстоящих переговорах с Россией в Турции. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский рассчитывает на свой главный спектакль в Турции, по примеру того, что он устроил в Белом доме», — считает он. Однако, как подчеркивает политик, украинский лидер сейчас загнан в угол.

Ранее Зеленский призвал президента России Владимира Путина прибыть на переговоры 15 мая в Турцию. Он подчеркнул, что Киев готов к завершению конфликта.

До этого глава Украины заявил, что согласится на прямые переговоры с Россией в случае полного прекращения огня с 12 мая.