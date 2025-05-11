Зеленский обратился с призывом к Путину

Зеленский призвал Путина прибыть в Турцию на переговоры 15 мая

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал российского лидера Владимира Путина прибыть на переговоры 15 мая в Турцию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я буду в этот четверг в Турции – и ожидаю Путина. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», — сказал он в вечернем обращении.

Зеленский также отметил, что он ждет прекращения огня на Украине с 12 мая, так как это может «значительно приблизить мир». Он подчеркнул, что страны Запада заявляли о готовности ввести новые санкции против РФ, если боевые действия не прекратятся. «Посмотрим», — добавил Зеленский.

До этого Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника.