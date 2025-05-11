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11:10, 11 мая 2025Бывший СССР

Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии

Зеленский согласился на переговоры, если РФ пойдет на перемирие с 12 мая
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq - WPA Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на переговоры с Россией, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — подчеркнул украинский политик.

Он заявил, что Украина ожидает, когда российская сторона подтвердит «полное, длительное и надежное» прекращение огня.

Ранее в России назвали причину возможного отказа Киева от переговоров. Политолог Сергей Марков заметил, что Украина хочет избежать демилитаризации, тема которой неизбежно будет поднята в рамкха прямых переговоров с Москвой.

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