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10:57, 11 мая 2025Бывший СССР

В России назвали причину возможного отказа Киева от переговоров

Политолог Марков: Киев откажется от переговоров, ему невыгодна демилитаризация
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев и его европейские партнеры, вероятно, откажутся от прямых переговоров, предложенных ранее президентом России Владимиром Путиным. Украине невыгодна демилитаризация, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, на сегодняшний день Москве выгодно продолжить прерванные в марте 2022 года переговоры по украинскому конфликту, поскольку в рамках прошлых обсуждений был обозначен важный для России принцип демилитаризации Украины и ограничения вооруженных сил страны.

«На этом принципе демилитаризации Украины Россия настаивает как на важнейшем условии мира. А партия войны в Европе и украинский режим этот принцип отрицают вообще. Поэтому они, я думаю, отвергнут предложение Путина», — предположил политолог.

Марков добавил, что, скорее всего, Европа и Украина станут требовать полного перемирия в качестве условия для переговоров.

Ранее в Совфеде РФ оценили реакции Трампа и Макрона на инициативу России о переговорах с Украиной. Сенатор Алексей Пушков указал, что реакция американского лидера была положительной, тогда как французский президент назвал действия России «недостаточными» и попытался диктовать собственные условия.

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