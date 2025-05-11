Пушков оценил реакции Трампа и Макрона на инициативу России о переговорах с Украиной

Пушков отметил разные реакции Трампа и Макрона на предложение РФ о переговорах

Сенатор Алексей Пушков отметил отличающиеся друг от друга реакции президента США Дональда Трампа и главу Франции Эмманюэля Макрона на инициативу России о переговорах с Украиной. О различиях он написал Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп положительно ответил на предложение России о прямых переговорах с Украиной. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон назвал эту инициативу недостаточным шагом и пытается диктовать свои условия.

«Как будто ему решать, что достаточно, а что нет», — сказал Пушков.

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Российский лидер отметил, что стороны могут встретиться в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что политолог оценил предложение Путина возобновить переговоры с Киевом 15 мая.