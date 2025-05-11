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07:24, 11 мая 2025Мир

Политолог оценил предложение Путина возобновить переговоры с Киевом 15 мая

Расмуссен: Путин сделал сильный шаг, предложив Киеву возобновить диалог 15 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин сделал очень сильный, открытый и конструктивный шаг, предложив Киеву возобновить 15 мая прямые переговоры, заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, пишут «Известия».

«Путин говорит: "Давайте без игр — сразу к сути, к реальным переговорам". Но Запад, похоже, этого не хочет — им нужно затягивать конфликт», — оценил эксперт. Он назвал решение Путина открытым и конструктивным шагом.

По мнению политолога, Киев не согласится на условия президента РФ и не пойдет на диалог.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле.

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