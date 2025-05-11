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22:08, 11 мая 2025Бывший СССР

Желание Зеленского встретиться с Путиным объяснили

Политолог Денисов: Зеленский словами о Путине показывает свою актерскую сущность
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина объясняется его «актерской сущностью». Так призыв Зеленского к личной встрече с президентом РФ в Турции объяснил политолог Денис Денисов в интервью MK.RU.

«Ну будет он ждать главу РФ в четверг, но мы прекрасно понимаем, что дальнейшие переговоры — это не уровень глав государств. Главы государств будут подписывать итоговые документы. В украинском президенте играет актерская сущность — он должен максимально громко дать несколько месседжей, которые не имеют отношения к реальному урегулированию», — сказал эксперт.

По его мнению, Зеленский не хочет признавать свою неготовность подписывать мирное соглашение из-за страха «вызвать гнев» президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский призвал Путина прибыть на переговоры 15 мая в Турцию. «Надеюсь, что Путин не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», — сказал он в вечернем обращении.

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