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02:53, 12 мая 2025Мир

В США раскрыли стратегию Зеленского в мирных переговорах

Журналистка Оуэнс: Актер Зеленский будет пытаться симулировать мир
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский будет саботировать мирные переговоры и делать то, что ему говорят. Его стратегию раскрыла американская журналистка Кэндис Оуэнс в социальной сети Х.

«Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — написала она.

Оуэнс также сравнила Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, назвав их «одобренными правительством массовыми убийцами».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский лишился «крыши». «Уход Ричарда Мура с поста директора Ми-6 означает, что крыши Зеленского, на которую он уповал для срыва переговоров, больше нет», — отметил политик.

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