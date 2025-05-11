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21:39, 11 мая 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли «крышу» Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский потерял крышу на фоне ухода Мура с поста главы MI6
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лишился «крыши», на которую рассчитывал в вопросе срыва переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о главе британской разведки MI6 Ричарде Муре, который уйдет в отставку осенью.

«Уход Ричарда Мура с поста директора Ми-6 означает, что крыша [глава офиса президента Украины Андрея] Ермака и Зеленского, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет», — отметил политик.

Ранее Зеленский пообещал главе России Владимиру Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. Украинский лидер выразил готовность приехать в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника.

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