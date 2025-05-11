В США сообщили об отказе Зеленского от своего требования к Путину

Axios: Зеленский приедет в Турцию на переговоры даже без прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет 15 мая в Турцию на переговоры с Россией, даже если РФ не прекратит боевые действия. Об отказе украинского лидера от своего требования сообщает американское издание Axios.

«Украинский чиновник заявил, что Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — указано в сообщении.

До этого Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.