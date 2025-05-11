Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение о переговорах

Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле по украинскому конфликту. Американского лидера процитировало ТАСС.

Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные Москвой переговоры в Турции. По его словам, их исход даст понять, возможно ли мирное соглашение.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что позиция Трампа в любой переговорной истории предполагает отказ от признания ошибок и игру в хорошего полицейского. Кроме того, эксперт предположил, что Трамп считает своим плюсом образ непредсказуемого человека.

Также есть сведения, что Трамп готов поддержать план европейской коалиции желающих по усилению давления на Москву для достижения 30-дневного перемирия с Украиной. Сам Трамп, комментируя предложение президента России возобновить прямые переговоры с Украиной, заметил, что предстоящая неделя будет богатой на решающие события.