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10:12, 11 мая 2025Мир

Трамп ответил на предложение Путина возобновить переговоры с Украиной

Трамп ответил на предложение Путина возобновить прямые переговоры с Украиной
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной, заявив, что предстоящая неделя будет богатой на решающие события. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Наступает большая неделя», — написал он

Также президент конкретизировал ориентиры Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине, написав, что США «сосредоточатся на восстановлении и торговле».

Ранее Трамп заявил о сложностях в разрешении конфликтов на Украине и в секторе Газа. Из основных сложностей касательно Украины Трамп отметил переговоры с российской стороной.

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