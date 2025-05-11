Трамп ответил на предложение Путина возобновить переговоры с Украиной

Трамп ответил на предложение Путина возобновить прямые переговоры с Украиной

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной, заявив, что предстоящая неделя будет богатой на решающие события. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Наступает большая неделя», — написал он

Также президент конкретизировал ориентиры Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине, написав, что США «сосредоточатся на восстановлении и торговле».

Ранее Трамп заявил о сложностях в разрешении конфликтов на Украине и в секторе Газа. Из основных сложностей касательно Украины Трамп отметил переговоры с российской стороной.