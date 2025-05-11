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01:27, 11 мая 2025Мир

Трамп заявил о сложностях в разрешении конфликтов на Украине и в секторе Газа

WSJ: Трамп заявил, что решить конфликт на Украине на деле сложнее, чем он думал
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп признал, что разрешить конфликты в секторе Газа и на Украине оказалось гораздо сложнее, чем он думал, когда обещал сделать это в короткие сроки. Об этом американский лидер заявил, выступая перед донорами Республиканской партии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент сообщил донорам, что разрешение конфликтов оказалось сложнее, чем он думал», — говорится в материале. Президент США также назвал усилия Вашингтона по разрешению украинского конфликта «растущим разочарованием», из-за которого он не может спать по ночам.

Из основных сложностей касательно Украины Трамп отметил переговоры с российской стороной. При этом, по его словам, завершить конфликт в секторе Газа еще тяжелее, потому что стороны там воюют «уже тысячу лет».

Ранее Трамп заявил, что Москва и Киев должны работать над завершением украинского конфликта, так как добиться результатов можно только в сотрудничестве.

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