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08:52, 10 мая 2025Мир

Трамп обратился к России и Украине с призывом

Трамп: Над завершением украинского конфликта должны работать обе стороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Россия и Украина должны работать над завершением украинского конфликта. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, пишет ТАСС.

«У меня есть послание для обеих сторон: прекратите эту войну. Мы теряем по 5 тысяч военнослужащих в неделю, российских и украинских военнослужащих, и других людей, между прочим. И я говорю: завершите эту глупую войну», — подчеркнул он.

По словам Трампа, это его послание для обеих сторон.

При этом на днях Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге нового американского посла в Китае рассказал, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений.

До этого глава Белого дома заявлял, что РФ и Украина стремятся к урегулированию вооруженного конфликта. Он вновь повторил, что украинский конфликт не должен был произойти. По его словам, если бы он не стал президентом, то никто не говорил бы о мире.

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