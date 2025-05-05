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22:52, 5 мая 2025Мир

Трамп оценил готовность России и Украины к миру

Трамп: Россия и Украина нацелены на урегулирование конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Россия и Украина стремятся к урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить [конфликт]», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп вновь подчеркнул, что украинский конфликт не должен был произойти. По его словам, если бы он не стал президентом, то никто не говорил бы о мире. Глава государства также высказался о предложении России объявить трехдневное перемирие на Украине, назвав его «очень хорошим».

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