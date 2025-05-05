Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 5 мая 2025Мир

Трамп оценил решение России о перемирии на Украине

Трамп высоко оценил решение России о трехдневном перемирии на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение властей России о трехдневном перемирии на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Президент [РФ Владимир] Путин объявил трехдневное прекращение огня. Это очень хорошо, учитывая, с чего мы начинали. У нас был президент, который три года не говорил с Путиным», — сказал глава государства, имея в виду своего предшественника Джо Байдена.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не должен был произойти, отметив, что если бы он не стал президентом, то никто не говорил бы о мире.

Ранее Трамп заявил, что намерен координировать усилия по урегулированию конфликта на Украине с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. «Я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина эвакуирует мирных жителей у курской границы и готовится к тяжелым боям. Что станет целью нового наступления ВСУ?

    Минобороны раскрыло подробности атаки на российские регионы

    В США сообщили о планах Трампа использовать сделку с Киевом для влияния на Москву

    В Раде раскрыли главную цель Зеленского

    «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

    Трамп высказался о виновных в подрыве «Северных потоков»

    В Британии решили запретить украинские флаги

    Необходимость перекрывать батареи после отключения отопления оценили

    В центре Москвы загорелся ресторан

    Трамп встретится с освобожденной в России балериной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости