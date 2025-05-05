Трамп оценил решение России о перемирии на Украине

Трамп высоко оценил решение России о трехдневном перемирии на Украине

Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение властей России о трехдневном перемирии на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Президент [РФ Владимир] Путин объявил трехдневное прекращение огня. Это очень хорошо, учитывая, с чего мы начинали. У нас был президент, который три года не говорил с Путиным», — сказал глава государства, имея в виду своего предшественника Джо Байдена.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не должен был произойти, отметив, что если бы он не стал президентом, то никто не говорил бы о мире.

Ранее Трамп заявил, что намерен координировать усилия по урегулированию конфликта на Украине с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. «Я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны», — сказал он.