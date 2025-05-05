Трамп заявил о координации усилий по Украине с Эрдоганом

Трамп намерен координировать усилия по Украине с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен координировать усилия по урегулированию конфликта на Украине с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«В любом случае я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной прямо сейчас», — говорится в сообщении.

По словам американского лидера, президенты обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Газе. Глава Белого дома также отметил, что Эрдоган пригласил его в будущем посетить Турцию и рассказал о планах приехать в Вашингтон.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом. Отмечается, что в ходе переговоров политики обсудили ряд международных вопросов.