Эрдоган созвонился с Трампом

Эрдоган созвонился по телефону с Трампом и обсудил Украину, Иран и сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил ряд международных вопросов. Об этом сообщает канцелярия, передает ТАСС.

«В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, региональные и глобальные вопросы», — говорится в сообщении.

В числе прочего мировые лидеры затронули темы ситуации в Украине, Иране и секторе Газа. В частности, Эрдоган поддержал подход президента США к прекращению войн, оценил переговоры с Тегераном и усилия по урегулированию конфликта на Украине. Также турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит делать шаги для развития сотрудничества с Вашингтоном, особенно в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, в ходе беседы Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию с визитом.

Ранее президент Турции заявил, что поддерживает позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что рассчитывает придать отношениям США и Турции совершенно иной импульс.