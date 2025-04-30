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16:16, 30 апреля 2025Мир

Эрдоган поддержал позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Эрдоган заявил, что поддерживает позицию Трампа по украинскому урегулированию
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Мы также поддерживаем видение мира [Трампа], особенно между Россией и Украиной. Мы приветствуем, что он в своей позиции учитывает и обеспокоенности Турции», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что он время от времени контактирует с Трампом посредством телефонной дипломатии. Вдобавок он подчеркнул, что рассчитывает придать отношениям США и Турции совершенно иной импульс.

Ранее Эрдоган отреагировал на предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие на Украине, выразив надежду, что оно откроет путь к постоянному миру.

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