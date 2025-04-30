Эрдоган поддержал позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит агентство Anadolu.
«Мы также поддерживаем видение мира [Трампа], особенно между Россией и Украиной. Мы приветствуем, что он в своей позиции учитывает и обеспокоенности Турции», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер также заявил, что он время от времени контактирует с Трампом посредством телефонной дипломатии. Вдобавок он подчеркнул, что рассчитывает придать отношениям США и Турции совершенно иной импульс.
Ранее Эрдоган отреагировал на предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие на Украине, выразив надежду, что оно откроет путь к постоянному миру.