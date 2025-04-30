Эрдоган отреагировал на предложенное Путиным перемирие на Украине

Эрдоган: Мы надеемся, что временное перемирие откроет дверь к постоянному миру

Турция надеется, что предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие на Украине с 8 по 10 мая может стать шагом к устойчивому прекращению огня. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что это прекращение огня будет развиваться и расширяться. Надеемся, что это временное прекращение огня откроет дверь к постоянному миру», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган отметил, что Турция не теряет надежду на то, что конфликт между Россией и Украиной закончится «справедливым и прочным миром».

28 апреля российский лидер объявил перемирие на специальной военной операции (СВО) в честь 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.