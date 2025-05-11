Трамп ответил на план коалиции желающих

Politico: Трамп готов поддержать план коалиции желающих, но может передумать

Президент США Дональд Трамп готов поддержать план европейской коалиции желающих по усилению давления на Россию для 30-дневного перемирия с Украиной. Однако американский лидер еще может передумать, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Собеседники издания, которые присутствовали в Киеве, считают итоги встречи большим успехом — в особенности потому, что им удалось заручиться поддержкой Трампа. Однако один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение.

Источники газеты уточнили, что президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров Киева позвонил Трампу, чтобы убедиться в его поддержке. Американский лидер согласился с позицией европейских коллег. Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции выразил благодарность президенту США за поддержку инициативы.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней с 12 мая. Если Россия сделает то же самое, то украинская сторона согласится на прямые переговоры.