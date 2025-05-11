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16:05, 11 мая 2025Мир

Трамп ответил на план коалиции желающих

Politico: Трамп готов поддержать план коалиции желающих, но может передумать
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine / Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп готов поддержать план европейской коалиции желающих по усилению давления на Россию для 30-дневного перемирия с Украиной. Однако американский лидер еще может передумать, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Собеседники издания, которые присутствовали в Киеве, считают итоги встречи большим успехом — в особенности потому, что им удалось заручиться поддержкой Трампа. Однако один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение.

Источники газеты уточнили, что президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров Киева позвонил Трампу, чтобы убедиться в его поддержке. Американский лидер согласился с позицией европейских коллег. Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции выразил благодарность президенту США за поддержку инициативы.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней с 12 мая. Если Россия сделает то же самое, то украинская сторона согласится на прямые переговоры.

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