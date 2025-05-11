Позицию Трампа в переговорах России и Украины назвали игрой в кнут и пряник

Политолог Калачев: В переговорах Трамп играет роль доброго полицейского

В любой переговорной истории, где президент Дональд Трамп играет прямую или опосредованную роль, он придерживается главной стратегии — не признавать ошибок и играть роль хорошего полицейского, рассказал политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог напомнил о классической роли доброго и злого полицейского, в которой Трамп говорит собеседникам комплименты и высказывает одобрение происходящему. Вместе с тем, объяснил эксперт, в команде американского лидера есть люди, которые занимают другую сторону в ситуации. Сейчас такую роль может выполнять Келлог, объяснил Калачев.

«И в этом смысле я не думаю, что мы имеем дело с разбродом и шатаниями в команде Трампа. Это распределение ролей, то есть у кого-то кнут, у кого-то пряник. (...) Трамп, конечно, может быть самодуром, но на самом деле он прислушивается к людям в своем окружении. Хотя в любом случае он делает вид, что все решения — это только его решения, и для него образ человека непредсказуемого является плюсом», — отметил политолог.

Также Калачев указал, что Трамп не может проиграть Владимиру Путину лично и позволить СМИ так комментировать переговорный процесс. Сейчас у президента есть имиджевые проблемы из-за отсутствия реальных результатов, поэтому его интересует не столько Украина, сколько его эго требует уважения и своей роли в мировой истории, заключил политолог.

Ранее американский лидер Дональд Трамп положительно оценил предложение лидера России Владимира Путина возобновить переговоры с украинской стороной. Комментируя заявление российского коллеги, глава Белого дома отметил, что предстоящая неделя будет богатой на решающие события.