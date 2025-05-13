В России назвали три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле

Политолог Марков: Для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле нужно три условия

Президент России Владимир Путин будет готов приехать в Стамбул при соблюдении трех условий. Их назвал политолог Сергей Марков в беседе с KP.RU.

По его мнению, Белый дом сейчас просит Путина приехать в Турцию, куда также пообещал приехать Владимир Зеленский, чтобы дать возможность американскому президенту Дональду Трампу побыть миротворцем.

«В первую очередь Кремль хочет получить представление Трампа о том, как могли бы идти эти переговоры. Вторым условием должно быть то, что Трамп не позволит Зеленскому устроить свое злое и хамское шоу. Третьим — что Трамп будет стараться вывести разговор в какое-то заранее оговоренное конструктивное русло», — сказал политолог.

Марков уверен, что между Москвой и Вашингтоном сейчас идут оживленные переговоры на эту тему. Шансы для этого есть, однако политолог оценил их как незначительные. Показателем того, что личная встреча Путина, Трампа и Зеленского может состояться в Стамбуле, будет изменение графика визитов американского президента Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая. Глава России тогда призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем уже «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками. В Кремле, комментируя инициативу, пояснили, что Москва настроена на то, чтобы найти пути долгосрочного урегулирования.

В ответ на это Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая. К прекращению огня до начала переговоров на период как минимум 30 дней также призвали европейские лидеры.

