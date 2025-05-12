В Кремле высказались о предложении Путина возобновить переговоры с Украиной

Песков: Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования по Украине

Россия настроена на то, чтобы найти пути долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. Об этом, комментируя предложение президента России Владимира Путина возобновить переговоры, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Песков подчеркнул, что Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной. Москва готова к диалогу без предварительных условий, добавил он.

«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — подытожил Песков. Он не дал ответ на вопрос журналистов о том, кто может войти в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в четверг, 15 мая, начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Глава государства тогда призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками.

В ответ на это Владимир Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая. К прекращению огня до начала переговоров на период как минимум 30 дней также призвали европейские лидеры.