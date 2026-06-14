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Забота о себе
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11:30, 14 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о последствиях частого сдерживания газов

Врач Белоусов: При частом сдерживании газов повышается нагрузка на мышцы тазового дна
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Если сознательно сдерживать газы, они никуда не исчезают, заявил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. О последствиях этой привычки он рассказал «Ленте.ру».

По словам Белоусова, у здорового человека отхождение газов несколько раз в день считается физиологичным, если этот процесс не сопровождается сильной болью и постоянным вздутием. Часть из них может перераспределяться по кишечнику и всасываться в кровь с последующим выведением через легкие, но полностью они не исчезают из организма.

«Основная проблема сдерживания газов в том, что они продолжают накапливаться и растягивать стенку кишки изнутри. Это усиливает чувство распирания, вздутие, может замедлять перистальтику и провоцировать спазмы. При частом сдерживании повышается и нагрузка на мышцы тазового дна и анального сфинктера, что со временем ослабляет их тонус», — предупредил врач.

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Он добавил, что если привычка терпеть становится постоянной, то хроническое накопление и застой газов может вызвать нарушение перистальтики, формирование функциональных расстройств типа синдрома раздраженного кишечника (СРК), усугубление запоров и болевого синдрома. Доктор подчеркнул: само по себе сдерживание газов не считается прямой причиной тяжелых органических заболеваний ЖКТ (опухолей и тому подобное), но может маскировать их симптомы или откладывать обращение к врачу.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова рассказала, какие продукты вызывают метеоризм. По ее словам, все виды капусты приводят к скоплению газов в животе.

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