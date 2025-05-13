Зеленский сделал Трампу предложение по переговорам в Турции

Зеленский пригласил Трампа на переговоры в турецком Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил присоединиться к переговорам, которые могут состояться в турецком Стамбуле, американского лидера Дональда Трампа. Его слова передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что пока не знает решения президента США по данному вопросу. При этом он подчеркнул, что появление Трампа на переговорах могло бы сподвигнуть российского лидера Владимира Путина лично присутствовать на встрече.

«Мы предложили Трампу присоединиться к встрече в Стамбуле, я не знаю решения президента США. Если бы он подтвердил свое участие, это бы имело дополнительный импульс, чтобы Путин прилетел», — сказал он.

Владимир Путин 11 мая публично предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая. Он также подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что на переговорах в Турции российская сторона планирует обсудить территории, а также другие вопросы устойчивого урегулирования. По его словам, делать прогнозы об итогах переговоров рано, однако Москва считает Киев недоговороспособным.