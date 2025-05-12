Украина вела тайные и прямые переговоры с Россией на протяжении всего военного конфликта, утверждает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По его словам, контакты происходили на «очень высоком уровне» в странах, где «такие вещи происходят тихо». Он раскритиковал украинских политиков, отрицающих саму возможность переговоров с Россией, но признал, что все прошедшие встречи не дали ощутимого результата. При этом и президент Владимир Зеленский, и его окружение в прошлом и настоящем делают противоречивые заявления по поводу двусторонних контактов.
Когда и где Россия и Украина могли вести тайные переговоры?
Официально прямые российско-украинские контакты прекратились в 2022 году, после подписания так называемого Стамбульского коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет вести переговоры, пока Россия не отведет войска к границам 1991 года.
Однако, по утверждению Алексея Гончаренко, контакты все равно продолжались, хотя компромисса достичь не удалось.
Это было и в 2022 году. И в 2023 году. И даже в 2024 году. Делегации были на очень высоком уровне. Встречи проходили на Аравийском полуострове. Да, там есть несколько стран, где такие вещи происходят тихо, без камер
Он не уточнил, касались ли эти встречи технических вопросов (например, обмена пленными) или обсуждалось политическое урегулирование конфликта.
Так что, если сейчас кто-то начнет кричать о «невозможности» прямых переговоров — просто знайте: они уже были. И не раз
При этом:
- в Катаре, расположенном на Аравийском полуострове, неоднократно заявляли о посредничестве между Украиной и Россией в вопросе возвращения детей, разлученных с семьями;
- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ранее выступали посредниками в переговорах по обмену пленными, которые проводились раз в несколько месяцев;
- Саудовская Аравия также выступала посредниками при обмене военнопленными и, кроме того, в стране проходили переговоры между делегациями России и США, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта.
Однако каких-либо официальных подтверждений словам Алексея Гончаренко до сих пор не появилось.
Что говорят на Украине о переговорах с Россией?
В воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле, крупнейшем по населению городе Турции. Он отметил, что Россия не выдвигает предварительных условий для начала диалога.
Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной
В тот же день Владимир Зеленский принял предложение и подтвердил готовность прибыть в Стамбул 15 мая для личной встречи с Владимиром Путиным. Однако он потребовал предварительного прекращения огня, начиная с 12 мая.
Как сообщает Axios, даже в случае отказа России от перемирия Владимир Зеленский намерен приехать в Стамбул.
При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 12 мая, уклонился от прямого ответа на вопрос, поедут ли представители страны на переговоры без предварительного прекращения огня.
Он добавил, что:
- Украина и Европейский союз (ЕС) придерживаются общей формулы: «сначала прекращение огня — затем переговоры»;
- США должны играть ключевую роль в мирном урегулировании;
- европейские страны обязательно должны быть представлены на переговорах.
Украина готова к любым форматам переговоров. Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса
Кто будет представлять Россию на переговорах, официально пока не сообщалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пока не комментировал предложение Владимира Зеленского о перемирии с 12 мая.
Как менялась позиция Украины по переговорам с Россией?
В начале активных боевых действий украинское руководство выступало за прямой диалог. Владимир Зеленский призывал Владимира Путина сесть с ним «по-соседски» за стол переговоров и отыскать решение, которое устроило бы обе стороны.
Однако с началом переговоров в Гомеле, а затем в Стамбуле, его риторика изменилась: он заявил, что не верит в возможность договориться, но «пусть попробуют».
К середине 2022 года позиция украинской стороны ужесточилась. Владимир Зеленский заявлял, что:
- откажется от переговоров, если Россия начнет суд над бойцами «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России);
- сядет за стол переговоров только после вывода российских войск;
- полностью прекратит переговоры, если Россия проведет референдумы о присоединении четырех на тот момент украинских областей.
В октябре 2022 года он подписал указ, запрещающий украинским властям вести переговоры с Россией. Указ действует по сей день.
В 2023-2024 годах украинское руководство публично отвергало возможность мирного соглашения, рассчитывая на военное поражение России и восстановление границ 1991 года.
Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и новые территориальные потери заставили Украину пересмотреть позицию. Под давлением американской стороны украинские политики вновь начали допускать переговоры — порой резко меняя свою позицию.
С января по апрель Владимир Зеленский:
- заявил о готовности к встрече на высшем уровне ради прекращения огня: «Я встречусь только с одним россиянином — с Путиным»;
- допустил перемирие, чтобы продемонстрировать «неспособность Путина к миру»;
- позже вновь отказался от личной встречи и потребовал направить на переговоры «кого-то другого».
В начале мая он вновь изменил свою позицию, увязав переговоры с 30-дневным прекращением огня, которое, по его словам, должна объявить Россия.
Все в мире уже очень давно ожидали этого. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное