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12:16, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал, почему на самом деле согласился на перемирие с Россией. На что он надеялся?

Зеленский согласился на перемирие в расчете на то, что РФ откажется
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев согласился на прекращение огня, чтобы показать странам Глобального Юга, что это Россия не готова к миру. Причину такого решения раскрыл украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что надеялся, что Москва откажется.

По словам политика, он дал согласие на прекращение огня, чтоб показать, что президент России Владимир Путин якобы не хочет завершения конфликта.

Ближний Восток, который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня, к безусловному. Что это Украина не хочет окончания войны, Украина не хочет мира. (...) Мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Россия обвинила Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам

26 марта Министерство обороны России обвинило украинскую сторону в попытке атаковать энергообъект ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» с помощью беспилотника. Произошло каскадное отключение нескольких подстанций, без света остались более четырех тысяч потребителей Хомутовского района Курской области. Отмечалось, что, несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде российско-американских договоренностей, Киев продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России.

Под удар дрона также попал объект ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». Еще два беспилотника были сбиты при попытке атаковать Глебовское подземное хранилище газа в районе мыса Тарханкут в Крыму.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

При этом Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрицает обвинения. Там заявили, что войска республики не наносили удары по объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ударив по российским энергообъектам, Украина продемонстрировала полную недоговороспособность. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также считает, что удары ВСУ мешают продвижению процесса мирного урегулирования и показывают истинное лицо Киева.

Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться (...), большой вопрос

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Со стороны России мораторий на удары продолжает действовать

Вооруженные силы России исполняют приказ президента Владимира Путина о приостановке ударов по энергетике Украины, заявил официальный представитель Дмитрий Песков. «Мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться, безусловно», — указал он.

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До этого ВС России уничтожили свои же выпущенные в сторону Украины БПЛА после соответствующего приказа главы государства. При помощи зенитного комплекса «Панцирь» и дежурного истребителя ВКС России в небе были ликвидированы семь российских дронов, которые были наведены на украинские энергетические объекты.

18 марта Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Российский лидер поддержал предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергообъектам на 30 дней. Предложение принял и Зеленский. Он призвал Трампа подготовить списки объектов, по которым будет запрещено наносить удары.

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