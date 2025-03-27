Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

Зеленский: Я согласился на перемирие в расчете на то, что от него откажется РФ

Киев дал согласие на прекращение огня, чтобы показать, что Россия якобы не хочет завершения военных действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

По его словам, ранее страны Ближнего Востока говорили ему, что Россия готова на прекращение огня, но Украина препятствует этому. Он добавил, что своими шагами ясно показал, что Киев готов к прекращению огня, но Россия якобы нет.

Ранее Зеленский назвал ненависть к русским своей мотивацией держаться во время конфликта. Политик сообщил, что его также поддерживает «достоинство Украины и ее жителей».

До этого Зеленский признал соблюдение Россией договоренностей. «Сегодня [26 марта] ночью не было атак на энергетику (...). А Украина не отвечала по энергетике также», — сказал украинский лидер.

