Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:01, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

Зеленский: Я согласился на перемирие в расчете на то, что от него откажется РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев дал согласие на прекращение огня, чтобы показать, что Россия якобы не хочет завершения военных действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

По его словам, ранее страны Ближнего Востока говорили ему, что Россия готова на прекращение огня, но Украина препятствует этому. Он добавил, что своими шагами ясно показал, что Киев готов к прекращению огня, но Россия якобы нет.

Ранее Зеленский назвал ненависть к русским своей мотивацией держаться во время конфликта. Политик сообщил, что его также поддерживает «достоинство Украины и ее жителей».

До этого Зеленский признал соблюдение Россией договоренностей. «Сегодня [26 марта] ночью не было атак на энергетику (...). А Украина не отвечала по энергетике также», — сказал украинский лидер.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

    Боярский посетовал на невозможность докричаться до футболистов на «Газпром Арене»

    МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

    Пережившая оккупацию россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

    В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

    Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

    В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

    У самолета с 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

    Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

    Процесс вербовки россиян под прикрытием RAND попал на видео ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше