Зеленский признал соблюдение Россией договоренностей

Зеленский: Россия 26 марта не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия соблюдает договоренности и не бьет по энергообъектам. Об этом политик заявил в беседе с Eurovision News, его слова приводит издание «Общественное».

«Сегодня [26 марта] ночью не было атак на энергетику (...). А Украина не отвечала по энергетике также», — сказал украинский лидер.

В среду, 26 марта, Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины в нанесении атак по трем российским объектам энергетики. По данным оборонного ведомства, под удар попали энергообъект в Курской области, а также газохранилище в Крыму и энергетическая инфраструктура в Брянской области.

При этом в Киеве обвинения отрицают, утверждая, что ВСУ не наносили удары по указанным объектам.