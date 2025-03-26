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13:05, 26 марта 2025Россия

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

Минобороны: ВСУ попытались атаковать хранилище газа в Крыму
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму. Об этом сообщает Минобороны.

По данным военного ведомства, украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурный объект в ночь на 26 марта. Два летательных аппарата были сбиты в районе мыса Тарханкут дежурными средствами противовоздушной обороны.

ВСУ попытались нанести удар по газохранилищу несмотря на публичные заявления Владимира Зеленского о принятии Киевом договоренности не бить по энергетической инфраструктуре, подчеркнули в Минобороны.

Ранее эксперт Игорь Юшков раскрыл мотив ударов Киева по объектам энергетики на территории России. По его мнению, подобные действия Украины направлены на улучшение позиций на переговорах с США.

ЖЗЛ
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