Раскрыт мотив ударов Киева по российским энергообъектам

Юшков: Киев торгуется с США за счет целенаправленных ударов по энергообъектам РФ

Киев наносит удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, тем самым желая выторговать у США выгодные для себя условия. Об этом рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает РИА Новости.

«Потому Украина целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре, причем не просто какой-то, а именно по той, где присутствуют еще и американские компании», — уточнил специалист.

В качестве примера Юшков привел Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), в числе акционеров которого присутствуют американские Chevron и ExxonMobil.

«Пока Украина исходит из того, что, нанося удары, она якобы укрепляет свою переговорную позицию. И потом может вернуться к этой практике», — предположил эксперт. Он добавил, что в связи с этим потенциальное перемирие между государствами будет весьма нестабильным.