Tencent: Зеленский может подорвать АЭС на Украине и в РФ в безвыходной ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский может отдать приказ подорвать атомные электростанции (АЭС) на территории республики, а также России в случае возникновения безвыходной ситуации. Такое мнение приводит китайское издание Tencent.

По данным, которые приводит портал, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение по всем фронтам, в частности дипломатическое. Во избежание окончательного разгрома в Киеве подготовили два сценария конца света.

«Один из них — взорвать атомные электростанции в случае поражения и одновременно атаковать ракетами 11 ядерных объектов в России», — говорится в статье. Там упоминаются такие объекты, как Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС и российские Запорожская и Курская АЭС.

Второй вариант, который рассматривает Киев — тайно запустить программу создания ядерного оружия и применить «грязную бомбу» в ходе конфликта, утверждает издание. «Эта страна, пострадавшая от чернобыльской катастрофы в 1986 году, теперь пытается своими руками создать ядерную зиму, которая накроет Восточную Европу», — указано в материале.

Также портал привел информацию из стратегического отчета Службы безопасности Украины, согласно которой одновременные крупные аварии на Запорожской и Курской АЭС могут привести к катастрофическим последствиям — в течение 72 часов радиоактивное загрязнение достигнет Берлина, а через 168 часов — Парижа.