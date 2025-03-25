Опубликован согласованный Россией и США список энергетических объектов для перемирия

Кремль: РФ и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары

Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Так, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции. Также в перечень попали вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Уточняется, что временный мораторий будет действовать в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года. При этом по взаимной договоренности он может быть продлен. В том случае, если одна из сторон нарушит мораторий, то другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в телефонном формате. В их ходе российский лидер в том числе поддержал предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергообъектам на 30 дней.

Данное развитие событий также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина поддерживает предложение об отказе от взаимных ударов по инфраструктуре.