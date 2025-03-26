Минобороны обвинило ВСУ в ударе по третьему за сутки энергообъекту в России

Минобороны: 25 марта беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 25 марта, атаковали энергообъект на территории Курской области. Он стал третьим атакованным за сутки объектом энергетики, сообщили журналистам в Минобороны России.

Там уточнили, что ВСУ пытались атаковать энергообъект ПАО «Россети Центр - Курскэнерго» с помощью беспилотника. В результате произошло каскадное отключение нескольких подстанций, из-за чего без света остались более четырех тысяч потребителей Хомутовского района Курской области.

«Несмотря на публичное заявление [президента Украины] Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Атака на энергетический объект России стала третьей за сутки. После Курской области под удар попал объект ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» , а затем хранилище газа в районе мыса Тарканхут в Крыму.

Москва и Вашингтон ранее согласовали перечень российских и украинских объектов, по которым с 18 марта 2025 года Москва и Киев отказываются наносить удары. Речь идет про объекты энергосистемы.