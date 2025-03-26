Минобороны сообщило об атаке украинского БПЛА на энергообъект в российском регионе

Минобороны России: Дрон ВСУ атаковал энергообъект в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«26 марта около 4:45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии», — говорится в сообщении.

В результате атаки БПЛА мирные жители Комаричского района остались без электроснабжения, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В Кремле также уточнили, что временный мораторий будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.