Зеленский назвал ненависть к русским своей мотивацией держаться во время конфликта

Зеленский сообщил, что во время конфликта ему помогает ненависть к русским

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил вещи, которые помогают ему «держаться» во время конфликта на Украине. В их числе он назвал ненависть к русским людям, передает издание Le Figaro.

«Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире. (...) Вторая мотивация — это ненависть к русским», — заявил Зеленский.

Политик сообщил, что его также поддерживает «достоинство Украины и ее жителей».

Ранее Зеленский рассказал, как президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине за 24 часа. Для этого, по его словам, Киев должен стать членом НАТО.