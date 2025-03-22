МИД РФ: Удары по энергообъектам России говорят о недоговороспособности Киева

Удары по российским энергетическим объектам свидетельствуют о полной недоговороспособности Украины. Об этом заявил МИД России на своем сайте.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Киев поддержал инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Однако его атаки по российской территории не прекратились. Так, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — гласит официальный комментарий МИД.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками нефтебазу в Сальском районе Ростовской области.

До этого они осуществили намеренный подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области.