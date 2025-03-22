ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области

Shot: ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители утверждают, что слышали громкие хлопки, сопровождающиеся вспышками. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее 22 марта появилась информация о мощном взрыве над Ростовом-на-Дону. Выяснилось, что беспилотник врезался в здание ЖК «Свобода» на уровне 17 этажа. В результате ЧП пострадали два человека, их госпитализировали с резаными ранами.

19 марта ВСУ атаковали пункт перевалки нефти в Краснодарском крае. Это произошло сразу после того, как президент России Владимир Путин принял предложение главы США Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.