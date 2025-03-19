Минобороны сообщило об ударе Киева по пункту перевалки нефти после соглашения с Россией

МО РФ: Киев после решения Путина о прекращении ударов атаковал объект на Кубани

Киев после решения российского президента Владимира Путина о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины ударил по пункту перевалки нефти на Кубани. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар был нанесен после того, как российский лидер принял соответствующее решение, поговорив с президентом США Дональдом Трампом. Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Минобороны назвали преднамеренной.

В министерстве добавили, что после атаки ВСУ произошла разгерметизация одного из резервуаров.