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12:48, 19 марта 2025Россия

Минобороны сообщило об ударе Киева по пункту перевалки нефти после соглашения с Россией

МО РФ: Киев после решения Путина о прекращении ударов атаковал объект на Кубани
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев после решения российского президента Владимира Путина о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины ударил по пункту перевалки нефти на Кубани. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар был нанесен после того, как российский лидер принял соответствующее решение, поговорив с президентом США Дональдом Трампом. Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Минобороны назвали преднамеренной.

В министерстве добавили, что после атаки ВСУ произошла разгерметизация одного из резервуаров.

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