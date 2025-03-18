«Дипломатия вернулась!» Как в России отреагировали на итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Сенатор Косачев назвал возвращением дипломатии разговор Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. Среди практических итогов — то, что Путин поддержал предложения главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Как в России отреагировали на итоги переговоров Путина и Трампа — в материале «Лента.ру».

В Совете Федерации и Госдуме заявили о возвращении дипломатии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, оценивая в своем Telegram-канале итоги телефонного разговора двух президентов, заявил, что сделан бесспорный шаг вперед, поскольку, по его мнению, обе стороны нацелены на результат.

«Главное впечатление — диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать — либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути... Не было ультиматумов в духе заявлений из Европы — дескать, Россия должна принять план 30-дневного перемирия или же она — против мира», — написал он.

Политик также отметил, что никто не планировал сегодня выдать точную формулу мира, но свою готовность к ее выработке Россия подтвердила «рядом конкретных односторонних шагов в энергетической и гуманитарной сферах».

Лидеры дают импульсы и тональность, а наращивать «мясо» и готовить развязки будут эксперты. В общем, можно констатировать: дипломатия вернулась! Константин Косачев сенатор

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В Государственной Думе тоже заговорили о возвращении к методам дипломатии. Результатов общения лидеров России и США ждали во всем мире, этот телефонный разговор может стать прологом к миру, полагает председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

Разговор длился почти 2,5 часа. 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России Леонид Слуцкий депутат Государственной Думы

«Сдержать бурю и натиск Трампа»

Итоги телефонного разговора лидеров России и США говорят о том, что Москве, похоже, пока удается «сдержать бурю и натиск Трампа, нагнетание динамики Вашингтоном», считает политолог Михаил Виноградов.

Сильная сторона Москвы — в умении так делать. Пока получается. А там, глядишь, Трамп, не получив внятных результатов (но и прямого отказа), переключится на что-то более результативное Михаил Виноградов политолог

В то же время эксперт отметил, что в текущем положении Москвы имеется и уязвимость: «Все уже немножко подустали. А если смотреть на поведение рынков, то пристрастным наблюдателям может показаться, что даже не немножко».

Куда более кратко и оптимистично отреагировал на итоги общения двух президентов глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, входивший в русскую переговорную команду на переговорах в Эр-Рияде.

Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент!

Кирилл Дмитриев глава РФПИ

Минобороны заявило о провокации Киева перед разговором президентов

Украина старалась создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США, предприняв попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье, рассказали журналистам уже после окончания общения президентов в Министерстве обороны России, отметив, что всего в течение дня ВСУ предприняли пять атак, последняя из которых продолжалась с 17:30 до 18:45.

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

В военном ведомстве заявили, что всего противником было задействовано до 200 человек личного состава и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков. Огнем артиллерии и ударами дронов все атаки отражены, утверждает Минобороны.

Противнику нанесены значительные потери. Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана Министерство обороны России

О чем сообщили Кремль и Белый дом после звонка

В Кремле по итогам телефонного разговора Путина и Трампа заявили, что президенты двух стран подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США. При этом Путин в контексте идеи 30-дневного перемирия обозначил вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта, а также указал на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Для работы над достижением украинского урегулирования создаются российская и американская экспертные группы.

При этом российский лидер поддержал на инициативу о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, а также сообщил Трампу, что Москва в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских пленных. Кроме того, Россия и Украина обменяются пленными по формуле 175 на 175 человек.

В Белом доме после этого указали, что Путин и Трамп обозначили первые шаги в украинском урегулировании, обсудили «перемирие в сфере энергетики и инфраструктуры», а также переговоры о перемирии в акватории Черного моря. Кроме того, президенты подняли вопрос о борьбе против распространения стратегического вооружения в мире, а также обсудили возможное сотрудничество по Ближнему Востоку.

Лидеры России и США согласились, что улучшение отношений двух стран может принести пользу экономике и содействовать геополитической стабильности, отметили в Белом доме.