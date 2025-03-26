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17:03, 26 марта 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ прокомментировал заявление об ударах по российским энергообъектам

Генштаб ВСУ опроверг заявления об ударах по российским энергообъектам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заявления об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским энергообъектам и нарушении Киевом условий прекращения огня якобы не соответствуют действительности. Информацию об этом в своем Telegram-канале опроверг Генеральный штаб украинской армии.

«Заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В украинском Генштабе заявили, что войска республики не наносили удары по объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.

В среду, 26 марта, Минобороны России обвинило ВСУ в нанесении атак по трем российским объектам энергетики. По данным оборонного ведомства, под удар попали энергообъект в Курской области, а также газохранилище в Крыму и энергетическая инфраструктура в Брянской области.

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