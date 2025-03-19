Россия сбила свои беспилотники после приказа Путина не бить по объектам энергетики Украины. А ВСУ ударили по нефтебазе на Кубани

ВС РФ сбили свои БПЛА после приказа Путина не бить по объектам Украины

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили свои же выпущенные в сторону Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА) после соответствующего приказа президента России Владимира Путина, данного в результате решений, принятых во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Так, сообщает российское Минобороны, при помощи зенитного комплекса «Панцирь» и дежурного истребитель ВКС России в небе были ликвидированы семь российских дронов, которые были наведены на украинские энергетические объекты и уже выпущены в их сторону. Это произошло после того, как российский лидер согласился с предложением американского коллеги исключить объекты энергетической инфраструктуры из числа целей.

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ВСУ не стали менять планы и ударили по российской нефтебазе

В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на решение Москвы о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, атаковали пункт перевалки нефти на Кубани. В Минобороны указали, что удар был нанесен уже после оглашенного российским главой решения, из чего следует вывод, что атака была преднамеренной.

В результате на российском объекте произошла разгерметизация одного из резервуаров. Упавший на территорию нефтебазы дрон вызвал пожар на площади 1,7 тысячи квадратных метров. На данный момент его пытаются потушить.

«Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум», — уточнили в оборонном ведомстве, добавив, что нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» вывели из эксплуатации после полученных в результате атаки повреждений.

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В России считают, что Киев пытается сорвать инициативы Трампа

Как указали в МО РФ, атака ВСУ на нефтебазу в станице Кавказской Краснодарского края была направлена на срыв мирных инициатив Трампа.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — заявили в оборонном ведомстве.

Аналогичного мнения придерживаются и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные действия ВСУ идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию Путина и Трампа.

На данный момент, по его словам, российские власти внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для выхода в мирное русло. Однако, несмотря на провокацию, Путин не отменял команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины, добавил Песков.

Российская армия продолжает наносить удары по несвязанным с энергетикой Украины объектам

Песков также пояснил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня только по объектам энергетики.

В связи с этим ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения БПЛА, складам боеприпасов и военного имущества, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 146 районах, отчитались в среду, 19 марта, в Минобороны.