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12:48, 19 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли последствия атаки ВСУ на нефтебазу Кубани

МО РФ: На Кубани произошла разгерметизация нефтяного резервуара при атаке ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

На Кубани произошла разгерметизация резервуара при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последствия удара беспилотника по нефтебазе раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, в результате падения беспилотника произошло возгорание на площади 1,7 тысяч квадратных метров. На данный момент тушением занимаются пожарные расчеты.

«Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум», — уточнили в МО РФ, на что именно была совершена атака.

В министерстве добавили, что нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» вывели из эксплуатации после полученных в результате атаки повреждений.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 19 марта. В результате из-за падения обломков беспилотников загорелась нефтебаза. Пожар сняли на видео.

Ранее военкор Александр Коц назвал атаку ВСУ по нефтебазе ответом президента Украины Владимира Зеленского на предварительную договоренность лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о перемирии.

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