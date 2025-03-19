Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 19 марта 2025Россия

Мощный пожар в районе нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае попал на видео

Появились кадры пожара в районе нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного пожара в районе нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в городе Кропоткин Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, от которого идут большие черные клубы дыма. Каких-либо звуков взрывов и других звуков не слышно. «Смотрите, горят как», — слышен голос за кадром.

По данным канала, работа нефтеперекачивающей станции приостановлена. Повреждения из-за падения сбитого беспилотника получил трубопровод между резервуарами. Площадь пожара состсавила около 20 квадратов, всех сотрудников эвакуироали.

Пункт перевалки нефти «Кавказский» представляет собой объект, который предназначен для транспортировки росийской нефти на экспорт. Он включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод, входящий в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кропоткин в ночь на среду, 19 марта. В городе по меньшей мере прозвучало три взрыва. На месте падения обломков на территории предприятия начался пожар.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Провокация накануне переговоров на высшем уровне». Минобороны объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

    ЦРУ попыталось сокрыть один документ о покушении на Кеннеди

    США определили место ЕС в мирном соглашении по Украине

    Польша задумала усеять границу с Белоруссией противопехотными минами

    Трамп заявил о готовности дружить с Россией при одном условии

    ВС России продвинулись на границе трех регионов в Донбассе

    Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

    Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию

    В России задержали сбежавшего от конвоя в стоматологической клинике рецидивиста

    Минобороны заявило о попытке атаки десятков беспилотников ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше