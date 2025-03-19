Мощный пожар в районе нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае попал на видео

Появились кадры пожара в районе нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае

В сети появились кадры мощного пожара в районе нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в городе Кропоткин Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, от которого идут большие черные клубы дыма. Каких-либо звуков взрывов и других звуков не слышно. «Смотрите, горят как», — слышен голос за кадром.

По данным канала, работа нефтеперекачивающей станции приостановлена. Повреждения из-за падения сбитого беспилотника получил трубопровод между резервуарами. Площадь пожара состсавила около 20 квадратов, всех сотрудников эвакуироали.

Пункт перевалки нефти «Кавказский» представляет собой объект, который предназначен для транспортировки росийской нефти на экспорт. Он включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод, входящий в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кропоткин в ночь на среду, 19 марта. В городе по меньшей мере прозвучало три взрыва. На месте падения обломков на территории предприятия начался пожар.