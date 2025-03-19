Военкор назвал удар ВСУ по нефтебазе Кубани ответом на договоренность Путина и Трампа

Коц счел удар ВСУ по нефтебазе Кубани ответом на договоренность Путина и Трампа

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Краснодарском крае — ответ Владимира Зеленского на предварительную договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о перемирии. Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Путин днем ранее, 18 марта, во время телефонного разговора согласился на предложение Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

«Это, судя по всему, ответ Зеленского на инициативу об "энергетическом перемирии". Обиделся, что Путин и Трамп порешали без него. О чем вообще можно договариваться с этим невменько?» — написал Коц.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 19 марта. В результате из-за падения обломков беспилотников загорелась нефтебаза в городе Кропоткин. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали. О пострадавших не сообщается. Пожар в районе нефтеперекачивающей станции «Кавказская» сняли на видео.