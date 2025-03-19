Армия России сбила свои же запущенные по Украине беспилотники после приказа Путина

Россия сбила запущенные по Украине свои же БПЛА из-за договоренности с Трампом

Россия сбила свои же выпущенные по Украине беспилотные летательные аппараты после приказа президента России Владимира Путина. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

18 марта состоялись переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора российский лидер согласился с предложением американского коллеги исключить объекты энергетической инфраструктуры из числа целей.

Войска получили приказ уже после того, как очередная группа беспилотников уже была наведена на украинские энергетические объекты и выпущена, отметили в военном ведомстве. В этой связи было принято решение об их ликвидации, продолжили там. С целью сохранения достигнутой договоренности шесть БПЛА были сбиты зенитным комплексом «Панцирь», на перехват еще одного беспилотника вылетел дежурный истребитель ВКС России, добавили в министерстве.